В Киеве на Троещине продолжают сносить МАФы, однако не все согласны так просто распрощаться с собственным имуществом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев LIVE".

Так, сообщается, что мужчина залез на крышу Мафа и облил себя бензином, собираясь устроить самосожжение. Такие события разворачиваются по адресу Маяковского, 15.

"На Троещине сейчас горячо. Там второй день коммунальщики сносят незаконные МАФы. Однако один человек залез на МАФ, защищая свое имущество, облил себя бензином и собирается себя поджечь", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что под МАФом собралось множество правоохранителей.

Также на видео с места происшествия можно услышать, что люди скандируют "Позор!".

Ранее сообщалось, что в Киеве устроили стихийный рынок прямо в подземном переходе. Так, на опубликованной фотографии можно увидеть, что в переходе продают фрукты и овощи. При этом торговцев в переходе стоит немало, что затрудняет возможность передвижения для людей. Отмечается, что речь идет о переходе на Позняках, где до этого убрали МАФы, однако результата это не дало.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото: "затолкал, душил и заклеил рот скотчем".

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона: что известно о нападавшем.