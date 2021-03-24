В Киеве произошел очередной казус с общественным транспортом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице у маршрутки прямо во время движения отвалилось колесо.

Известно, что авария произошла на проспекте Науки, 58.

"Даже маршрутки не выдерживают бешеного ритма карантина и наплыва пассажиров, они распадаются на ходу. Лучшему транспорту в столице быть. Киев Проспект Науки, 58", - говорится в сообщении.

Как известно, на фоне ужесточения карантинных ограничений в столице маршрутки имеют право брать ограниченное количество пассажиров, из-за чего люди часами стоят на остановках.

На опубликованном фото можно увидеть, что маршрутка "потеряла" левое заднее колесо.

Ранее сообщалось, что в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области рассказали, что уже с субботы, 27 марта, киевлянам и гостям столицы придется платить 10 грн за проезд в маршрутке. Причины - подорожание бензина и падение пассажиропотока из-за локдауна. Впрочем, следует отметить, что коснется подорожание не всех маршруток. В частности, примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники 10 гривен.

Напомним, в Киеве маршрутчики массово проезжают мимо остановки, люди не могут выехать часами: что происходит.

Ранее Politeka писала, что киевлянин перекрыл собой путь трамвая в знак протеста против карантина: видео "акции".

Также Politeka сообщала о введение пропусков в транспорте Киева: власти сообщили о следующем шаге, "вплоть до остановки...".