В Киеве произошел очередной казус с общественным транспортом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в украинской столице у маршрутки прямо во время движения отвалилось колесо.
Известно, что авария произошла на проспекте Науки, 58.
"Даже маршрутки не выдерживают бешеного ритма карантина и наплыва пассажиров, они распадаются на ходу. Лучшему транспорту в столице быть. Киев Проспект Науки, 58", - говорится в сообщении.
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Как известно, на фоне ужесточения карантинных ограничений в столице маршрутки имеют право брать ограниченное количество пассажиров, из-за чего люди часами стоят на остановках.
На опубликованном фото можно увидеть, что маршрутка "потеряла" левое заднее колесо.
Ранее сообщалось, что в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области рассказали, что уже с субботы, 27 марта, киевлянам и гостям столицы придется платить 10 грн за проезд в маршрутке. Причины - подорожание бензина и падение пассажиропотока из-за локдауна. Впрочем, следует отметить, что коснется подорожание не всех маршруток. В частности, примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники 10 гривен.
Напомним, в Киеве маршрутчики массово проезжают мимо остановки, люди не могут выехать часами: что происходит.
Ранее Politeka писала, что киевлянин перекрыл собой путь трамвая в знак протеста против карантина: видео "акции".
Также Politeka сообщала о введение пропусков в транспорте Киева: власти сообщили о следующем шаге, "вплоть до остановки...".