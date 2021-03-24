В Киеве возник масштабный пожар - огнем охватило крышу здания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Известно, что пожар произошел на улице Саксаганского, 38.

"Серьезный пожар охватил крышу здания на Саксаганского, 38. На место уже прибыли спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что сначала над крышей здания навис столб густого дыма.

Впоследствии пожар стал масштабнее, и всю крышу уже охватило огнем.

Киевские СМИ сообщают, что по этому адресу находится ресторан "Бездельники", а на втором этаже здания - офис Национального симфонического оркестра Украины.

Также столичные источники напомнили, что по этому адресу три года назад уже был пожар, и тогда погибло несколько пожарных.

Ранее сообщалось, что в украинской столице произошел пожар на улице Старовокзальной. Там возле остановки скоростного трамвая сгорел супермаркет. По данным спасателей, в среду ночью, 24 марта, в 00:31 поступило сообщение о пожаре на ул. Старовокзальной, 21, что в Шевченковском районе столицы.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.

Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".