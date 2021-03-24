В Киеве маршрутчики требуют полностью запретить работу общественного транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.

"Мы будем обращаться к киевской городской власти, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров - очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", - рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

Он также напомнил, что уже в эту субботу, 27 марта, примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. Однако, по словам Моисеенко, даже в этом случае работа с 11 пассажирами в салоне для маршрутных перевозчиков не покроет даже расходов на топливо, не говоря уже о зарплатах водителям и амортизации.

"Если мы просто стоим, мы терпим убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше... "Киевпастрансу" проще - им выделяют миллиарды гривен из городского бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили. Потому что сегодня киевские водители маршруток получили уже около 100 протоколов по 17 тысяч грн", - сказал он.

По словам Моисеенко, большинство перевозчиков обанкротится буквально за одну неделю во время действующих карантинных ограничений.

Напомним, в Киеве маршрутчики массово проезжают мимо остановки, люди не могут выехать часами: что происходит.

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