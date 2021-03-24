В Киеве патрульному полицейскому сообщили о подозрении из-за избиения гражданина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, по данным прокуратуры, во время несения службы на территории Деснянского района у инспектора управления патрульной полиции возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, находился в нетрезвом состоянии.

В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, патрульный распылил в сторону гражданина слезоточивый газ, а затем, воспользовавшись дезориентированным состоянием потерпевшего, еще и нанес ему несколько ударов.



"Сейчас решается вопрос об избрании инспектору полиции меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении прокуратуры.

Дело против патрульного открыто по факту превышения власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

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