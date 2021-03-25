В Киеве нетрезвый мужчина выпал из окна квартиры на 8-м этаже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице рассказали о "невероятном пьяном полете с 8-го этажа".

При этом отмечается, что мужчина чудом выжил после падения с такой высоты. О причинах инцидента неизвестно - то ли мужчина сам решил выпрыгнуть, то ли ему "помогли".

"Около 20:00 на Бальзака, 14, из окна 8 этажа выпал (или выбросили пьяные друзья) мужчина. Пьяный вдребезги. Не поверите, но выжил. Получил открытый перелом кости бедра и перелом ребер, одно из которых зашло в легкие. Срочно госпитализирован. Все обстоятельства этого происшествия устанавливает полиция", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 марта столичные патрульные спасли мужчину, который чуть не выпрыгнул из окна. Заявительница сообщила полицейским, что видит, как гражданин перелезает через ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы и выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз. Инцидент произошел на улице Борщаговской. На место немедленно прибыли патрульные.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

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