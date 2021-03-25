В Киеве из-за ужесточения карантинных ограничений ситуация с общественным транспортом становится все более затруднительной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в сети появилось видео, как киевлянин пытался сесть в маршрутку, однако они одна за другой проезжали мимо остановки. В результате киевлянину удалось сесть только в 11-й по счету автобус.

При этом отмечается, что видео снималось на первой от начала маршрута остановке.

"Так работает общественный транспорт в карантин. Интересно, для кого эта имитация работы? Человек снял видео, ожидая автобус на первой после начала маршрута остановке, смог сесть только в одиннадцатый по счету автобус! Фактически 99-й маршрут превратился в шаттл-экспресс "Площадь Шевченко - Метро Минская" без остановок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что транспорт в Киеве остановят только в том случае, если загруженность коек в больницах достигнет 100%. Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан отметил, что ограничения работы транспорта - это один из способов остановить распространение коронавируса, но транспорт - не главная причина роста количества больных COVID-19.

Напомним, в Киеве маршрутчики массово проезжают мимо остановки, люди не могут выехать часами: что происходит.

Ранее Politeka писала, что киевлянин перекрыл собой путь трамвая в знак протеста против карантина: видео "акции".

Также Politeka сообщала о введение пропусков в транспорте Киева: власти сообщили о следующем шаге, "вплоть до остановки...".