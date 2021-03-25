В Киеве водители устроили драку прямо посреди дороги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в четверг утром, 25 марта, на Броварском проспекте в Киеве, в районе станции метро "Левобережная". Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

При этом отмечается, что причины конфликта между водителями неизвестны.

"Забыли сделать утром зарядку? Не беда, разомнетесь в пробке с другими водителями. Что не поделили - непонятно, но для утра четверга это не особо важно", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что двое мужчин стоят посреди дороги и бьют друг друга кулаками. Впоследствии из машины вышла пассажирка и разняла мужчин, после чего участники драки вернулись в свои атво.

"А чего они без масок махаются?", "Четверг ошибок не прощает", "Мамкин бандит", - шутят в комментариях.

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Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.