В Киеве сотрудница прокуратуры сбила ребенка на пешеходном переходе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Так, в столице сотрудница прокуратуры, сбившая ребенка на пешеходном переходе, предстанет перед судом.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении сотрудницы прокуратуры города Киева по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством", - говорится в сообщении.

ДТП произошло почти полгода назад в Борисполе Киевской области. Ребенок в результате аварии получил травмы и перелом. Также известно, что на момент аварии сотрудница прокуратуры была в отпуске.

"По данным следствия, в октябре 2020 года в городе Борисполе начальница одного из управлений прокуратуры города Киева, которая на тот момент находилась в отпуске по уходу за ребенком, двигаясь на внедорожнике, на пешеходном переходе сбила ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летняя девочка получила травму головы и перелом ключицы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

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