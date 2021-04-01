В Киеве произошло самоубийство прямо в служебном кабинете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, в украинской столице работник Госрезерва совершил самоубийство в своем служебном кабинете.

Трагедия произошла рано утром 1 апреля. В 05.45 работниками ведомственной охраны комбината Государственного резерва, который находится на бульваре Вацлава Гавела, 24, в служебном кабинете администрации указанного комбината было обнаружено тело менеджера с резаной раной шеи.

"На месте происшествия обнаружена предсмертная записка и канцелярский нож, которым потерпевший причинил себе повреждение. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель. Мотивы содеянного устанавливают следователи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львовской области от травм, полученных в результате взрыва, скончался 47-летний житель одного из сел Львовского района, во дворе которого произошло событие. Трагедия произошла в среду, 31 марта. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

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