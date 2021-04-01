Под Киевом пожилая женщина погибла в результате возгорания сухой травы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, спасатели сообщили, что несмотря на все запреты, просьбы, штрафы и информирование, крестьяне продолжают выжигать травяной настил.
"Только в течение суток спасатели Киевщины привлекались к ликвидации 53 пожаров, 39 из них - это пожары в природных экосистемах на площади 39 гектаров. К сожалению, большинство этих возгораний является следствием низкого уровня сознания граждан, ведь возгорание сухой травы и торфяников не является спонтанным - это не самовозгорание, а как раз следствие человеческой деятельности", - говорится в сообщении.
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Также в ГСЧС сообщили, что к спасателям Белоцерковского района поступила информация, что между улицами Молодежной и Независимости в селе Осиповка, где выгорел травяной настил, были обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека, а рядом - хозяйственные грабли. Установлено, что предположительно тело принадлежит женщине 1941 года рождения, которая в тот день ушла из дома и не вернулась.
"Вот так ценой за поджог травы, возможно, стала жизнь человека", - говорится в сообщении.
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