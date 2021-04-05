В Киеве устроили стрельбу из окна многоэтажки ради "яркого" видео

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Дарница Live".

Так, в украинской столице две девушки открыли огонь ради "развлечения". Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Сообщается, что две девушки стреляли из окна, чтобы снять видео на смартфон.

Инцидент произошел в ЖК "Метрополия" в Дарницком районе украинской столицы.

"Две девушки веселились тем, что снимали видосики, как они стреляют из пистолета в окно. На всякий случай напоминаем, что такое действо подпадает под статью Уголовного кодекса Украины "хулиганство", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что две девушки стоят у окна, и одна из них держит в руках пистолет, направив его вверх.

"Высотка на земле усадебной застройки", "Просто позвонить в полицию", "Вызывайте полицию! Потому что из-за таких тупорылых может кто-то пострадать", "А вы, как всегда, подсматриваете и сдаете", "Да пусть стреляют, главное чтобы случайно никого не убило, да?" - пишут в комментариях.

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