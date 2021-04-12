Во Львове 33-летний музыкант выпрыгнул из окна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ZAXID.NET.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 12 апреля, на ул. Пасечной во Львове.

Так, из окна 5-го этажа выпал 33-летний местный скрипач Маркиян Б. Мужчина в результате инцидента выжил и с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.

Во Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф рассказали, что инцидент произошел около четырех часов ночи. Медики получили вызов на ул. Пасечную, 58, где с 5-го этажа выпал мужчина.

Пострадавшего на скорой отвезли в местную больницу. По предварительным данным, он получил закрытую черепно-мозговую травму, кататравму и перелом ноги. Также известно, что в это время музыкант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Медики не разглашают личных данных мужчины, однако львовские СМИ сообщают, что инцидент произошел со скрипачом Маркияном Б., который сотрудничал с известным оркестром "Виртуозы Львова".

Причиной такого поступка мог стать бытовой конфликт. Незадолго до инцидента 33-летний музыкант поссорился со своей женой, пришел к родителям, где все и произошло.

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