В Киеве две несовершеннолетние девушки пытались свести счеты с жизнью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в разных районах украинской столицы в субботу, 10 апреля, были зафиксированы попытки самоубийств. Две несовершеннолетние жительницы Киева пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток.

Столичные журналисты, ссылаясь на информированный источник, сообщают, что мотивы таких поступков девушек будут устанавливаться правоохранителями.

"В детскую больницу "Охматдет" привезли жительницу Оболонского района, которая у себя дома выпила 50 таблеток. В тот же день в это медучреждение привезли еще одну киевлянку. У себя дома в Соломенском районе она приняла большое количество лекарственного препарата. Обеим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - рассказал собеседник журналистов.

О возрасте и личности девушек, которые пытались покончить с собой, пока что информации нет.

Следует отметить, что с начала года в столице практически ежедневно совершались самоубийства. При этом возраст погибших существенно различается - им от 12 до 90 лет.

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