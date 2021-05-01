В Киеве произошло смертельное ДТП

Как передает Politeka.net, трагические подробности аварии сообщили на Telegram-канале "Kiev live".

"Пьяный мужчина катал на авто девушек 17 и 18 лет. На спуске в сторону Бессарабки водитель, в крови которого обнаружили 1,41 промилле алкоголя, не справился с управлением, врезался в бордюр и перевернулся", - говорится в сообщении.

По предварительной информации водитель не пострадал.

В полиции столицы уточнили, что погибшей оказалась 18-летняя девушка.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении и подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

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ДТП произошло на 93 километре трассы.

По предварительным данным, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса автомобиля - лось погиб от полученных травм.

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