В Киеве произошло смертельное ДТП
Как передает Politeka.net, трагические подробности аварии сообщили на Telegram-канале "Kiev live".
"Пьяный мужчина катал на авто девушек 17 и 18 лет. На спуске в сторону Бессарабки водитель, в крови которого обнаружили 1,41 промилле алкоголя, не справился с управлением, врезался в бордюр и перевернулся", - говорится в сообщении.
По предварительной информации водитель не пострадал.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Андрей Данилко после участия в «Орел и решка» рассказал, что думает о Вере Брежневой: неожиданное признание
Оплата больничных, подписан важный закон, который многое изменит: "Уже с 30 апреля"
Победитель "Голосу країни" Лазановский показал, в каком состоянии дом, в котором ему подарили квартиру: "Без окон и..."
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
В полиции столицы уточнили, что погибшей оказалась 18-летняя девушка.
Злоумышленнику уже сообщено о подозрении и подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.
Ранее мы сообщали, что под Киевом авто на скорости влетело в лося.
ДТП произошло на 93 километре трассы.
По предварительным данным, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса автомобиля - лось погиб от полученных травм.
Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.
Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.
Также Politeka писала, что водитель на "Мерседесе" подрезал маршрутку с людьми и начал стрельбу: кадры ЧП под Киевом.