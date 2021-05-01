В результате ДТП оборвалась жизнь 18-летней украинки
Как передает Politeka.net, подробности страшной аварии сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей страничке в Facebook.
Трагическая ДТП произошла в ночь с 30 на 1 мая.
За рулем Infiniti был пьяный мужчина, по вине которого и произошло ДТП.
"Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели что автомобиль “Infinity G25” нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб", - рассказал Геращенко.
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В результате столкновения 18-летняя Александра погибла на месте, а 19-летюю Марию госпитализировали в больницу.
Водитель иномарки также находится в медучреждении под охраной полиции.
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