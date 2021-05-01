В результате ДТП оборвалась жизнь 18-летней украинки

Как передает Politeka.net, подробности страшной аварии сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей страничке в Facebook.

Трагическая ДТП произошла в ночь с 30 на 1 мая.

За рулем Infiniti был пьяный мужчина, по вине которого и произошло ДТП.

"Не остановившись по требованию патрульных, которые увидели что автомобиль “Infinity G25” нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км/ч врезался в столб", - рассказал Геращенко.

В результате столкновения 18-летняя Александра погибла на месте, а 19-летюю Марию госпитализировали в больницу.

Водитель иномарки также находится в медучреждении под охраной полиции.

Ранее мы сообщали, что возле города Коломыя Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль КІА и рейсовый автобус - погибли водитель и пассажирка легковушки.

В автобусе "Ивано-Франковск-Снятин" находилось около 23 человек, шестеро из них доставлены в больницу, остальных на месте осмотрели медики.

Напомним, полиция сообщила жуткие данные о ДТП на Одесчине: пятеро погибших и 19 пострадавших.

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