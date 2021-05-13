В столичной школе вспыхнул пожар - детей экстренно эвакуировали
13 мая в школе, находящейся в Оболонском районе столицы, произошло сильное задымление, сообщает "Киев Оперативный".
На месте работали сразу пять пожарных машин и две скорые.
"На первом этаже под лестницей аварийного выхода загорелась подсобка. Задымление было по всей школе. Несколько детей надышались дымом. Скорая оказывала помощь", - говорится в сообщении.
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Пожар оперативно ликвидировали, к счастью, пострадавших нет.
К слову, в Киеве могут повысить стоимость проезда в метро
В частности, коллективы Киевского метрополитена и "Киевпастранса" обратились в Киевский горсовет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий и повысить стоимость проезда, сообщает пресс-служба киевского метро.
"Ситуация требует немедленного рассмотрения для бесперебойной перевозки пассажиров и выплаты заработной платы коллективам. Предприятия надеются на конструктивную позицию города", — говорится в сообщении.
В столичной подземке считают, что экономически обоснованный тариф за проезд на 2021 год — 21,05 грн. Суммы впечатляют, то есть придется платить в три раза больше.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.