Необычное ДТП произошло на улице Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе Киева

Так, в Киеве внедорожник провалился под асфальт в яму, образовавшуюся посреди дороги во дворе около жилых домов.

Об этом 26 мая передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Видео сняли с дома, который расположен рядом с местом, где провалился автомобиль. Там видно, что около застрявшего в яме автомобиля Toyota собралось не менее 15 человек, место оградили дорожными конусами "колпаками".

Также на месте происшествия видно автомобиль правоохранителей, которым перегородили дорогу. Иномарка, под которой разверзлась земля, загрузла в яме внушительных размеров, и водитель не может самостоятельно выехать из такой ловушки. Левая передняя часть авто полностью ушла под асфальт.

Полиция пока никак не комментировала событие.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители сразу уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.