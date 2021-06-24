В Подольском районе Киева произошло разбойное нападение на пункт обмена валют

Мужчина с гранатой в руках попытался ограбить обменный пункт. Инцидент произошел на улице Натальи Ужвий, 12.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и опубликовал кадры со злоумышленником.

Стало известно, что мужчина по имени Сергей Сергеев ворвался в пункт обмена валют и под угрозой взрыва гранаты пытался заставить сотрудников отдать деньги. Кассир нажала кнопку вызова охраны, но злоумышленник убежал, так и не получив ничего.



Полиция задержала подозреваемого. Сейчас проводятся обыски в месте проживания задержанного, его авто и гараже для возможного выявления других взрывоопасных предметов.

Мужчина, по неподтвержденной информации, регулярно принимает наркотики.

Также ранее сообщалось, что на Греческой приезжий из Херсонской области ограбил одесситку.

Так, несовершеннолетний парень подбежал к женщине и вырвал у нее из рук сумку с деньгами, телефоном и другими вещами. Это произошло ночью на улице Греческой, что в самом центре Одессы. Полицейские его задержали, но при нем оказались лишь часть украденных вещей.

Напомним, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.

Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.



