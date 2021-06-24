В Подольском районе Киева произошло разбойное нападение на пункт обмена валют
Мужчина с гранатой в руках попытался ограбить обменный пункт. Инцидент произошел на улице Натальи Ужвий, 12.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и опубликовал кадры со злоумышленником.
Стало известно, что мужчина по имени Сергей Сергеев ворвался в пункт обмена валют и под угрозой взрыва гранаты пытался заставить сотрудников отдать деньги. Кассир нажала кнопку вызова охраны, но злоумышленник убежал, так и не получив ничего.
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Полиция задержала подозреваемого. Сейчас проводятся обыски в месте проживания задержанного, его авто и гараже для возможного выявления других взрывоопасных предметов.
Мужчина, по неподтвержденной информации, регулярно принимает наркотики.
Также ранее сообщалось, что на Греческой приезжий из Херсонской области ограбил одесситку.
Так, несовершеннолетний парень подбежал к женщине и вырвал у нее из рук сумку с деньгами, телефоном и другими вещами. Это произошло ночью на улице Греческой, что в самом центре Одессы. Полицейские его задержали, но при нем оказались лишь часть украденных вещей.
Напомним, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.