В Запорожской области 51-летний отец избил до смерти сына.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Запорожской области.

По версии правоохранителей, ссора между отцом и 28-летним сыном возникла, когда они вместе пили алкоголь. Во время конфликта, отец несколько раз ударил сына по голове. Трагедия произошла в селе Владимировка 16 сентября. Правоохранители узнали о смерти мужчины спустя сутки от жителей другого населенного пункта.

На территории Великой Терновки был обнаружен труп мужчины 1993 года рождения. Тело находилось внутри одного из домов, а на нем можно было рассмотреть многочисленные травмы. Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что молодого человека убили. Следователи выяснили, что к преступлению причастен отец убитого.

Правоохранители выяснили, что ссора между отцом и сыном под влиянием выпитого алкоголя стала внезапной. Избитый сын отправился в соседнее село. Там он остановился у одного из своих родственников, но вскоре умер. Полицейские задержали отца. Он получил официальное подозрение по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение». 51-летнему мужчине грозит от семи до десяти лет тюрьмы. Окончательное решение в этом деле предстоит принять суду.

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