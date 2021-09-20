В Киеве на скамье подсудимых оказался мужчина 26 лет, которого обвинили в домашнем насилии над собственной бабушкой.

Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры Киева.

20 сентября представители прокуратуры передали в суд обвинительный акт. Исходя из материалов дела, 26-летний внук на протяжении года терроризировал пожилую женщину, отнимая у нее деньги и заставляя для него готовить. Молодой человек угрожал бабушке физической расправой и запугивал иными способами. Нередко это происходило на глазах у маленького брата подозреваемого.

Если вина мужчины подтвердится на суде, ему грозит до двух лет заключения. В качестве альтернативного наказания подсудимому могут назначить ограничение свободы сроком на пять лет, арест на полгода, общественные работы, сроком от 150 до 240 часов.

Ранее правоохранители выяснили, что 26-летний киевлянин жил под дверью квартиры бабушки, заняв часть общего коридора. Он не позволял женщине 72 лет покидать жилье. Мужчина унижал пожилую женщину, запугивал и оскорблял. Бабушка отдавала деньги тирану, поскольку волновалась за жизнь маленького внука и своей дочери. Правоохранители задержали киевлянина. Его взяли под стражу. Мужчина ранее сидел за различные преступления и привлекался за домашнее насилие.

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