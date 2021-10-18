В Полтаве пятикласснике по имени Владимир Герасимов четыре года запугивал учеников младшей школы и своего учителя, и продолжает это делать уже в средней школе.

Родители пытаются добиться отчисления дебошира, но пока это не выходит. Об этом рассказала председатель родительского комитета местному изданию "Полтавщина".

Недавно ученик лицея № 6 "Лидер" бросил в голову одноклассницы свинец, она получила сотрясение мозга. Пятиклассник приносит в школу нож, наркотики, газовый баллончик и сигареты. Учеников запугивает, учителям – угрожает.

"Он запугивает, бьет других учеников, крадет их вещи. Авторитетов в школе у него нет. Он угрожает учительнице: "Я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся", – говорит председатель родительского комитета.

Родители, по ее словам, сына полностью поддерживают. Отец парня якобы принадлежит к одной из полтавских криминальных группировок. Об этом знают в школе, а потому боятся трогать 5-классника.

Председатель родительского комитета отметила, что ювенальная полиция в курсе проблемы, потому что патрульные не раз приезжали на вызовы в лицей. Но, говорит она, правоохранители пока не могут помочь – правда, причины не указывает.

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