В Черниговской области со школьником произошло несчастье.

О смерти школьника сообщил городской голова Ратан Ахмедов.

"Сегодня имеем первую смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим", – заявил мэр.

В местных СМИ сообщили, что умерший парень был учеником 9-го класса.

Напомним, что в Украине новый антирекорд смертности от коронавируса - за сутки от осложнений ковида скончались сотни человек.

Прошлый рекорд был 6 апреля - 481 случай, свидетельствуют данные Минздрава

Так, за прошлые сутки, 18 октября, в Украине зафиксировали 15 579 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировали с подозрением на вирус 2 852 человека, выздоровели 7 776 человек. Умерли от ковида в этот день 538 украинцев.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях.

Напомним, что ситуация с коронавирусом ухудшилась, Украина движется по "итальянскому" сценарию: что говорят в Минздраве.

Как сообщала Politeka, ковид атаковал южный регион: сколько пациентов не справились с болезнью.

Также Politeka писала, что министр здравоохранения объяснил, как украинцам поехать в другой город без вакцинации.