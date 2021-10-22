Девочка все время находилась в реанимации детской больницы в критическом состоянии

В Кременчуге, сегодня ночью умерла 4-летняя девочка, на которую накануне упало дерево во время прогулки в детском саду.

Об этом сообщает Кременчугская газета .

Трагедия произошла 21 октября, в одном из городских детских садов Кременчуга. Во время прогулки, поднялся сильный ветер, который повалил дерево. В результате двое воспитанников, 4-летняя девочка и 5-летний мальчик, и воспитатель группы получили существенные телесные повреждения.

У мальчика врачи диагностировали перелом бедра, а девочка с тяжелыми травмами головы была доставлена в реанимационное отделение детской больницы. Где, несмотря на все усилия врачей, она умерла.

По утверждению свидетелей, если бы группа детей вышла на прогулку на несколько минут раньше, жертв могло бы быть больше.

По факту травмирования детей кременчугским районным управления полиции открыто уголовное производство по предварительной квалификации - невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

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