Двоє дітей та вихователь садочка знаходяться у лікарнях

Сьогодні, 21 жовтня, в одному з дитячих садочків Кременчука, на майданчик під час прогулянки дітей впало дерево.

Про це повідомляє Кременчук оперативний .

Як вдалося з'ясувати, надзвичайна подія сталася вранці. Діти за розкладом гуляли на дитячому майданчику. Коли піднявся сильний вітер вихователька повела дітей у групи. Надзвичайна подія сталася сааме в цей момент. До дитячої лікарні направлено двоє вихованців закладу. 5-річний хлопчик отримав переломи стегна, а 4-річна дівчина - більш важкі пошкодження та наразі перебуває в реанімаційному відділені у комі. ЇЇ стан медики оцінюють як важкий.

Також до однієї з місцевих лікарень доставлена вихователь садочка.

Правоохоронці з'ясували, дерево, що впало не значилося аварійним, проте було кроноване.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставина інциденту та працює слідчо-оперативна група поліції.

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