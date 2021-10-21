Сьогодні, 21 жовтня, в одному з дитячих садочків Кременчука, на майданчик під час прогулянки дітей впало дерево.
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Як вдалося з'ясувати, надзвичайна подія сталася вранці. Діти за розкладом гуляли на дитячому майданчику. Коли піднявся сильний вітер вихователька повела дітей у групи. Надзвичайна подія сталася сааме в цей момент. До дитячої лікарні направлено двоє вихованців закладу. 5-річний хлопчик отримав переломи стегна, а 4-річна дівчина - більш важкі пошкодження та наразі перебуває в реанімаційному відділені у комі. ЇЇ стан медики оцінюють як важкий.
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Також до однієї з місцевих лікарень доставлена вихователь садочка.
Правоохоронці з'ясували, дерево, що впало не значилося аварійним, проте було кроноване.
Наразі правоохоронці з'ясовують обставина інциденту та працює слідчо-оперативна група поліції.
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