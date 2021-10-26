В Днепре в отеле Renaissance четверо мужчин избили собственника и постояльца заведения.
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Как стало известно, на днях в помещения одного из днепровских отелей ворвались неизвестные. Четверо мужчин были в медицинских масках и балаклавах. Нападавшие целенаправленно прошли в номер, где в это момент находился 36-летний постоялец. Нападавшие сильно избили его, в том числе нанесли несколько ударов по голове.
На шум драки прибежал собственник отеля. Но неизвестные набросились и избили 40-летнего мужчину. Во время драки собственник отеля упал и ударился головой. После чего нападавшие выбежали из отеля и скрылись.
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В последствии выяснилось, что пострадавший постоялец ранее неоднократно совершал кражи из автомобилей, за что привлекался к уголовной ответственности. Было ли это причиной нападения - неизвестно.
На сегодняшний день, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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