В Днепре в отеле Renaissance четверо мужчин избили собственника и постояльца заведения.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" .

Как стало известно, на днях в помещения одного из днепровских отелей ворвались неизвестные. Четверо мужчин были в медицинских масках и балаклавах. Нападавшие целенаправленно прошли в номер, где в это момент находился 36-летний постоялец. Нападавшие сильно избили его, в том числе нанесли несколько ударов по голове.

На шум драки прибежал собственник отеля. Но неизвестные набросились и избили 40-летнего мужчину. Во время драки собственник отеля упал и ударился головой. После чего нападавшие выбежали из отеля и скрылись.

В последствии выяснилось, что пострадавший постоялец ранее неоднократно совершал кражи из автомобилей, за что привлекался к уголовной ответственности. Было ли это причиной нападения - неизвестно.

На сегодняшний день, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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