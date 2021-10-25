В Черниговской области на территории учебного центра "Десна" нашли застреленного солдата - 23-летний военнослужащий родом из Днепропетровской области.

Детали инцидента сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Предварительно установлено, что солдат-срочник, находясь в карауле, произвел несколько выстрелов из автомата АК-74, причинив себе телесные повреждения. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Известно, что молодому человеку оставался один месяц до окончания строковой службы. Погибший был родом из Днепропетровской области, город Павлоград. На службе характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял. Причины суицида неизвестны, обстоятельства смерти военного будут устанавливаться.

По факту гибели военнослужащего Деснянской спецпрокуратурой открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Также следствием рассматриваются другие версии, в том числе – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушения правил обращения с оружием.

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