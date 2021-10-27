В Чехии были задержаны украинцы. которые входили в преступную группу, занимавшуюся вымогательством денег. В основном жертвами группировки становились соотечественники.

Об этом сообщает Чешский национальный центр борьбы с организованной преступностью .

По сообщению чешских правоохранителей, участники так называемой Луганской бригады длительное время осуществляли свою преступную деятельность в городе Брно и Южно-Моравском крае. Они занимались шантажом выходцев из Украины. Соотечественники должны были регулярно или единовременно выплачивать преступникам средства за так называемую защиту. Если же человек отказывался, то его запугивали и угрожали.

По предварительным данным, члены Луганской бригады таким образом получили по меньшей мере 2,5 миллиона чешских крон.

Во время полицейской операции под кодовым названием "Бригада" были задержаны 5 мужчин и 2 женщины.

Четверо участников банки обвиняются в участии в организованной преступной группе и вымогательстве. Они взяты под стражу. Задержанные женщины, по данным правоохранителей, предоставляли собственные банковские счета для перевода средств, которые были получены у потерпевших. Чешское правосудие обвиняет их в отмывании доходов, полученных преступным путем, а также в участии в организованной преступной группе.

Во время проведения обысков помещений, где жили участники преступной группы, были обнаружены наличные на сумму около одного миллиона чешских крон и две единицы огнестрельного оружия.

Сейчас чешские правоохранители продолжают расследование этого дела.

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