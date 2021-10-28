В Каменском мужчина избивший своего 5-летнего сына получил условный срок.

Об этом сообщает " Событие ".

Как удалось выяснить правоохранителям, в июне в городской квартире мужчина нанес множественные удары по голове, лицу, рукам и телу собственному сыну. По словам задержанного ребенка он бил кулаками и полотенцем.

Как объяснил позже обвиняемый, удары он наносил умышленно так как, по его мнению, ребенок плохо себя вел и не слушался.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья". Свою вину мужчина полностью признал.

В октябре Каменской окружной прокуратурой в суд был направлен обвинительный акт. 22 октября в Днепровском районном суде Каменского состоялось судебное разбирательство. Суд признал обвиняемого виновным. Ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Но в зале суда мужчина был освобожден с испытательным сроком один год.

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