В Каменском мужчина избивший своего 5-летнего сына получил условный срок.
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Как удалось выяснить правоохранителям, в июне в городской квартире мужчина нанес множественные удары по голове, лицу, рукам и телу собственному сыну. По словам задержанного ребенка он бил кулаками и полотенцем.
Как объяснил позже обвиняемый, удары он наносил умышленно так как, по его мнению, ребенок плохо себя вел и не слушался.
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Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья". Свою вину мужчина полностью признал.
В октябре Каменской окружной прокуратурой в суд был направлен обвинительный акт. 22 октября в Днепровском районном суде Каменского состоялось судебное разбирательство. Суд признал обвиняемого виновным. Ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Но в зале суда мужчина был освобожден с испытательным сроком один год.
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