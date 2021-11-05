В Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Telegram.
Так, из-за сбоя в работе общественного транспорта задерживается движение ряда автобусов и троллейбусов.
Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского-бул. Перова- пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта. На месте работает полиция.
Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к.
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Введено оперативное положение №4 - движение транспорта без соблюдения расписания.
К слову, Киев перешел в "красную зону" карантина с 1 ноября - это значит, что в столице теперь действуют более жесткие карантинные ограничения и правила.
С 1 ноября метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева могут воспользоваться пассажиры при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
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Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается, появилось срочное заявление МОЗ.
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