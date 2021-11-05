В Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Telegram.

Так, из-за сбоя в работе общественного транспорта задерживается движение ряда автобусов и троллейбусов.

Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского-бул. Перова- пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта. На месте работает полиция.

Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к.

Введено оперативное положение №4 - движение транспорта без соблюдения расписания.

К слову, Киев перешел в "красную зону" карантина с 1 ноября - это значит, что в столице теперь действуют более жесткие карантинные ограничения и правила.

С 1 ноября метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева могут воспользоваться пассажиры при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

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