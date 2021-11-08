Известный предприниматель, меценат Анатолий Рыбак из Ивано-Франковска погиб в минувшие выходные в Карпатах.

Об этом сообщили ГСЧС Закарпатской области.

Как стало известно, предприниматель катался на квадроцикле в лесной местности вблизи села Нижний Студеный, что на Хустщине. Авария произошла около 15.55 6 ноября. Сразу после получения вызова о ДТП на место происшествия выехали спасатели. Пострадавший был доставлен в село Нижний Студеный, где уже ожидали медики. Однако травмы, которые получил предприниматель, оказались несовместимыми с жизнью и мужчина скончался.

Спасатели в 23.30 доставили и передали тело погибшего правоохранительным органам. На месте происшествия работали горные поисково-спасательные отделения.

Правоохранительными органами открыто уголовное производство.

По информации социальных сетей, Анатолий Рыбак является основателем крупнейшей сети мясных магазинов в Ивано-Франковской области.

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