Заместитель директора Львовского исторического музея Юрий Силецкий 7 ноября был найден мертвым - детали сообщили в полиции Львовской области.

О смерти Юрия Силецкого первой сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим.

7 ноября Силецкого объявили в розыск. Днем ранее около 13 часов он выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя и с тех пор не выходил на связь.

38-летнего мужчину обнаружили в лесу без признаков жизни в автомобиле. Известно, что на месте, где нашли автомобиль и мертвого мужчину продолжают работать следователи. Причина его смерти пока не установлена.

Как рассказала изданию "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская, на теле Силецкого никаких телесных повреждений не обнаружили. У полиции есть основания предполагать, что мужчина совершил самоубийство.

Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У него остались жена и двое детей.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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