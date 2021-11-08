Заместитель директора Львовского исторического музея Юрий Силецкий 7 ноября был найден мертвым - детали сообщили в полиции Львовской области.
О смерти Юрия Силецкого первой сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим.
7 ноября Силецкого объявили в розыск. Днем ранее около 13 часов он выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя и с тех пор не выходил на связь.
38-летнего мужчину обнаружили в лесу без признаков жизни в автомобиле. Известно, что на месте, где нашли автомобиль и мертвого мужчину продолжают работать следователи. Причина его смерти пока не установлена.
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Как рассказала изданию "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская, на теле Силецкого никаких телесных повреждений не обнаружили. У полиции есть основания предполагать, что мужчина совершил самоубийство.
Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У него остались жена и двое детей.
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