У Чернігівській області на території Навчального центру "Десна" знайшли застреленого солдата - 23-річний військовослужбовець родом з Дніпропетровської області.

Деталі інциденту повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Попередньо встановлено, що солдат-строковик, перебуваючи в караулі, зробив кілька пострілів з автомата АК-74, заподіявши собі тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Відомо, що молодій людині залишався один місяць до закінчення строкової служби. Загиблий був родом з Дніпропетровської області, місто Павлоград. На службі характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв. Причини суїциду невідомі, обставини смерті військового будуть встановлюватися.

За фактом загибелі військовослужбовця Деснянською спецпрокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Також слідством розглядаються інші версії, в тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства і порушення правил поводження зі зброєю.

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