Пассажиры показали на видео, как с потолка вагона поезда хлещет вода – выйти в туалет и остаться сухим практически невозможно.
Кадры «потопа»
«Укрзализныця как обычно…протекает😆лучше б состояние вагонов так проверяли, как сертификаты перед отправкой», - прокоментовали авторы телеграм-канала.
На видно отчетливо видно, как в коридоре вагона поезда с потолка полилась сильной струей вода. Она лилась прямо на пол и каждый, кому необходимо пойти в другой вагон или в туалет, должен был преодолеть своеобразный «душ».
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Почему крыша поезда начала протекать не сообщается, возможно это случилось после дождя.
В то же время представительство АО "Укрзализныця" никак не прокомментировала данный инцидент.
Напомним, не всех "Укрзализныця" пустит в поезда: кого коснутся ограничения .
Как сообщала Politeka, в Укрзализныце предупредили о новых правилах, какие документы нужны: "Перестанут пускать в поезда".
Также Politeka писала, что Ляшко объяснил, как украинцам без прививки поехать в другой город