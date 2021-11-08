Укрзализныця в очередной раз оказалась в центре скандала

Пассажиры показали на видео, как с потолка вагона поезда хлещет вода – выйти в туалет и остаться сухим практически невозможно.

Кадры «потопа» разместили в Telegram-канале «Курс Одесса», - пишет Politeka.net

«Укрзализныця как обычно…протекает😆лучше б состояние вагонов так проверяли, как сертификаты перед отправкой», - прокоментовали авторы телеграм-канала.

На видно отчетливо видно, как в коридоре вагона поезда с потолка полилась сильной струей вода. Она лилась прямо на пол и каждый, кому необходимо пойти в другой вагон или в туалет, должен был преодолеть своеобразный «душ».

Почему крыша поезда начала протекать не сообщается, возможно это случилось после дождя.

В то же время представительство АО "Укрзализныця" никак не прокомментировала данный инцидент.

Напомним, не всех "Укрзализныця" пустит в поезда: кого коснутся ограничения .

Как сообщала Politeka, в Укрзализныце предупредили о новых правилах, какие документы нужны: "Перестанут пускать в поезда".

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