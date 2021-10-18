В Украине с 21 октября изменятся правила проезда в связи с ужесточением карантина железнодорожники объяснили нюансы грядущих изменений, и кого перестанут пускать в поезда «Укрзализныци»

Так, теперь, чтобы сесть на поезд обязательно нужно предъявить проводнику документ о вакцинации или негативный ПЦР-тест на коронавирус. В случае несоблюдения правил бригада поезда будет обязана вызывать полицию, предупреждает пресс-служба «Укрзализныци».

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Для проезда в поездах с 21 октября необходимо предъявить один из следующих документов:

  • справка о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • сертификат о прохождении полного курса вакцинации (внутренний или международный);
  • негативный результат ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 3 дня до поездки;
  • негативный результат теста на антигены коронавируса (тоже действует не более трех суток).

Сверять сертификаты и справки будут со специальными образцами. Если у проводников возникнут сомнения в подлинности документов, они смогут обратиться в полицию.

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Если у пассажира не будет ни одного из указанных выше документов, его имеют право не пускать в транспорт. При этом вернуть деньги за билет можно только по стандартным правилам, никаких особых норм не предусмотрено.

укрзализныця

Стоит отметить, что новые правила проезда будут действовать также для межобластных автобусов, который курсируют в «желтых» и «красных» зонах.

Для граждан в возрасте до 18 лет правила проезда остаются без изменений.

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