В Украине с 21 октября изменятся правила проезда в связи с ужесточением карантина железнодорожники объяснили нюансы грядущих изменений, и кого перестанут пускать в поезда «Укрзализныци»

Так, теперь, чтобы сесть на поезд обязательно нужно предъявить проводнику документ о вакцинации или негативный ПЦР-тест на коронавирус. В случае несоблюдения правил бригада поезда будет обязана вызывать полицию, предупреждает пресс-служба «Укрзализныци».

Для проезда в поездах с 21 октября необходимо предъявить один из следующих документов:

справка о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

сертификат о прохождении полного курса вакцинации (внутренний или международный);

негативный результат ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 3 дня до поездки;

негативный результат теста на антигены коронавируса (тоже действует не более трех суток).

Сверять сертификаты и справки будут со специальными образцами. Если у проводников возникнут сомнения в подлинности документов, они смогут обратиться в полицию.

Если у пассажира не будет ни одного из указанных выше документов, его имеют право не пускать в транспорт. При этом вернуть деньги за билет можно только по стандартным правилам, никаких особых норм не предусмотрено.

Стоит отметить, что новые правила проезда будут действовать также для межобластных автобусов, который курсируют в «желтых» и «красных» зонах.

Для граждан в возрасте до 18 лет правила проезда остаются без изменений.

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