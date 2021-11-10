В Ровненской области в городе Дубно возле железной дороги спасатели ГСЧС нашли подростка.

9 ноября в 17:44 возле железной дороги в городе Дубно Ровненоской области нашли 12-летнего подростка, которого ударило электрическим током. Об этом передает ГСЧС Ровненской области.

Как выяснили спасатели, подростка на месте происшествия ударило электрическим током, после чего, он упал между вагонов. Они достали мальчика и передали его в Дубенскую больницу на госпитализацию. Состояние подростка оценивают как тяжелое.

Обстоятельства происшествия и причины травм устанавливают правоохранители.

Напомним, в Карпатах произошла трагедия с известным предпренимателем. Как стало известно, Анатолий Рыбак из Ивано-Франковска катался на квадроцикле в лесной местности вблизи села Нижний Студеный, что на Хустщине.

Сразу после получения вызова о ДТП на место происшествия выехали спасатели. Пострадавший был доставлен в село Нижний Студеный, где уже ожидали медики. Однако травмы, которые получил предприниматель, оказались несовместимыми с жизнью и мужчина скончался.

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