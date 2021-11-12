На Волыни пьяный водитель сбив детей, скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

ЧП произошло 11 ноября в Берестечке. 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух детей, двигавшихся на велосипеде в попутном направлении. В результате ДТП 13-летняя девушка получила многочисленные повреждения. А ее трехлетний братец, к счастью, не пострадал.

Сам водитель с места происшествия скрылся. Однако правоохранителям очень быстро удалось выяснить личность виновника ДТП. Мужчина был задержан, его транспортное средство изъято.

Следователями было начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Если вина будет доказана водителю грозит лишение свободы до трех лет и запрет управлять авто от трех до пяти лет.

Вчера, 11 ноября, в Харькове, в очередной раз произошло ДТП с участием дорогого автомобиля. Водитель Toyota Land Cruiser игнорируя красный свет, сбил двух подростков, когда те переходили дорогу по "зебре".

Напомним, водитель снес детей на пешехода, кадры аварии в Харькове.

Как сообщала Politeka, трагедия на украинской трассе, водитель протаранил людей: 18-летняя девушка не выжила.