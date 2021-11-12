В Черкасской области мать оставила без присмотра 4-месячного малыша. Ребенок умер.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Как выяснили правоохранители, в селе Тихоновка, Звенигородского района 21-летняя мать не следила за малым ребенком потому что отдыхала с друзьями.

5 ноября женщина взяв ребенка с собой пошла к друзьям. Там взрослые начали распивать спиртные напитки прямо на улице. "Праздник" продолжался до поздней ночи. Потом женщина. вернулась домой, тележку с младенцем занесла в дом и легла спать. А уже утром увидела ребенка без признаков жизни.

Она сразу обратилась в полицию. Сейчас судебно-медицинская экспертиза устанавливает причины смерти маленького ребенка. Мать задержали и сейчас она находится под стражей. Ей инкриминируют ст. 135 ч. 3 (Оставление в опасности) УКУ. Сейчас проводится допрос матери и свидетелей. Следователи прокуратуры сообщили женщине о подозрении в совершении преступления.В случае доказательства вины, ей грозит заключение сроком от трех до восьми лет.

Идет следствие.

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