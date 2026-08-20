Грошова допомога для ВПО в Харківській області виплачується при відповідності встановленим умовам.

В Харківській області продовжують діяти програми грошової допомоги для ВПО, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах, пише Politeka.net.

Одну з таких ініціатив реалізує благодійний фонд «Право на захист» у межах проєкту «Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику». Програма здійснюється за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ / UHF).

Як пояснює благодійна організація «Право на захист», інансова підтримка передбачена для людей і родин, які проживають у районах із підвищеним рівнем небезпеки та мають обмежені фінансові можливості. Розмір допомоги залежить від обставин та причин, через які люди опинилися у складній ситуації.

Хто може претендувати на виплати

Подати заявку на участь у грошовій допомозі в Харківській області можуть як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві мешканці. Однак для отримання допомоги необхідно одночасно відповідати встановленим умовам.

Зокрема, потенційні учасники програми повинні:

мати статус внутрішньо переміщеної особи або бути місцевим жителем;

проживати поблизу лінії фронту або державного кордону з Російською Федерацією — на відстані до 50 кілометрів — у

визначених програмою областях та громадах;

мати середньомісячний дохід менш як 8 422 гривні на одну людину.

Водночас сам факт відповідності цим вимогам ще не означає автоматичного призначення виплати. Кожне домогосподарство проходить комплексне оцінювання, під час якого фахівці враховують цілу низку додаткових обставин.

Які фактори враховують під час відбору

Під час визначення пріоритетності заявок оцінюється не лише рівень доходу родини. Фахівці беруть до уваги соціальне та матеріальне становище, склад сім'ї, умови проживання та вплив війни на сім'ю.

Зокрема, увага приділяється:

статусу зайнятості членів сім'ї;

наявності інвалідності або тяжких захворювань;

кількості членів родини та її складу;

наявності батьків, які самостійно виховують дітей;

віку людей, які входять до складу домогосподарства;

відстані від місця проживання до лінії фронту;

тому, чи проживає родина у сільській або міській місцевості;

статусу переміщення;

статусу переміщення; способам, за допомогою яких сім'я намагається забезпечити свої базові потреби та впоратися з фінансовими труднощами.

Таким чином, організатори оцінюють ситуацію комплексно, щоб насамперед підтримати найбільш вразливі категорії населення.

Важливо: відповідність критеріям не гарантує виплату

Заявникам варто врахувати важливий момент: відповідність одному або навіть кільком критеріям програми не означає автоматичного включення до числа отримувачів.

Для підтвердження права на участь у програмі та наявності відповідних вразливостей необхідно надати документи. Саме на підставі поданої інформації та результатів оцінювання визначатимуть, чи може домогосподарство отримати фінансову підтримку.

Під час реєстрації заявникам потрібно підготувати документи, які підтверджують особу, склад сім'ї, фінансове становище та обставини, що можуть свідчити про вразливість.

Зокрема, необхідно мати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) кожного члена домогосподарства;

чинний IBAN особистого банківського рахунку в українському банку, на який можуть бути перераховані кошти;

документи, що підтверджують склад сім'ї;

документи, які підтверджують наявність відповідних категорій вразливості.

Заявникам важливо подати актуальні документи та достовірну інформацію, оскільки вони використовуються під час оцінювання відповідності умовам програми.

Розмір допомоги залежить від того, до якої категорії належить заявник та в яких умовах проживає його родина.

Для людей і домогосподарств, які залишаються жити поблизу лінії фронту або державного кордону з Російською Федерацією, передбачена виплата у розмірі 1 800 гривень на одну особу щомісяця.

Фінансова підтримка надається протягом шести місяців. Таким чином, загальна сума може становити 10 800 гривень на одну людину за весь період.

Інший розмір допомоги передбачений для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Йдеться про тих, хто виїхав через безпосередню загрозу життю, обстріли або обов'язкову евакуацію.

Для цієї категорії передбачено 4 100 гривень на одну особу щомісяця протягом трьох місяців. Загалом за весь період така людина може отримати 12 300 гривень.

Таким чином, залежно від життєвих обставин та категорії отримувача, сума фінансової підтримки може становити від 10 800 до 12 300 гривень на одну особу.

Водночас остаточне рішення щодо участі у програмі ухвалюється після оцінювання. Тому наявність необхідних документів і відповідність окремим критеріям самі по собі не є гарантією призначення допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Харківській області: де готові платити зарплату від 27 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії в Харківській області: хто та скільки може отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Харківській області: скільки саме доведеться платити.