Месяц назад он побывал в космосе

В четверг в городе Хемптон штата Нью-Джерси разбился небольшой самолет - на его борту был один из первых космических туристов.

Глава компании Medidata Глен де Фриз погиб в авиакатастрофе. Об этом в твиттере сообщила компания Джеффа Безоса Blue Origin, на корабле которой бизнесмен отправился в космос в октябре.

"Мы с огорчением узнали о внезапной смерти Глена де Фриза. Он привнес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и всему экипажу. Его любовь к авиации, его благотворительная работа и преданность своему делу будут долго вызывать уважение и восхищение", — сказано в сообщении. Безос также выразил соболезнования в связи с гибелью Глена.

Полиция штата Нью-Джерси отмечает, что легкомоторный самолет, на котором находился де Фриз, разбился в округе Сассекс к северо-западу от Нью-Йорка. Кроме бизнесмена на борту находился 54-летний Томас Фишер, он также погиб. Самолет Cessna 172 упал в лесной массив по неизвестной причине и от удара самолет вспыхнул, люди погибли мгновенно.

В октябре этого года Глен был одним из космических туристов, которых отправил на орбиту миллиардер Джефф Безос на корабле New Shepard компании Blue Origin. Вместе с де Фризом в космосе побывал 90-летний актер Уильям Шатнер, известный по киносаге "Стартрек".

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