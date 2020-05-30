Дітище американського мільярдера Ілона Маска успішно стартувало на Міжнародну космічну станцію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку SpaceX в Twitter.

Уточнимо, що старт був запланований на 22:22 за київським часом. Всередині Crew Dragon перебували двоє астронавтів. Спершу старт оцінювали 50/50 з-за незрозумілої погоди. У разі, якби політ довелося скасувати, він відбувся кількома днями пізніше – другого червня.

Звернемо увагу, що цей політ є доленосним, адже до цього моменту людей на МКС могла виводити лише Росія, яка була монополістом на цьому ринку. Крім того, цей політ є першим за дев'ять років, коли людей відправляють на орбіту з території Сполучених Штатів.

Як повідомлялося раніше, в мережі показали, як випробування головного дітища американського генія і мільярдера Ілона Маска закінчилося трагедією, оскільки пролунав фатальний вибух.

Так, запуск корабля Crew Dragon закінчився вибухом, після якого пристрій розлетілося вщент.

Пізніше з'ясувалося, що вибух був запланировн, оскільки проходили випробування аварійного порятунку екіпажу. Однак замість людей на борту корабля були манекени, до яких були підключені датчики для відстеження їх "самопочуття".

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