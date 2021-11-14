Страшное событие всколыхнуло Днепр ранним утром - в пятиэтажке на втором этаже прозвучал взрыв. Спасатели рассказали детали.
Так, инцидент произошел около 6.22 часов в доме по улице Абхазской Соборного района, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По словам очевидцев, прозвучал взрыв, а затем из окон квартиры на втором этаже повалил черный дым.
В ГСЧС проинформировали, что огонь уничтожил территорию площадью 30 кв. метров, сгорели дотла домашние вещи и мебель. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили страшную находку - тело мужчины 1977 г.р. и женщины (ее данные устанавливаются).
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Трагедия на границе с Польшей, что известно о жертве: "Очень печальная новость..."
Экс-ВИА Гра Мейхер устроила провокационную фотосессию перед зеркалом: "Для чего трогать свое тело?"
Победительница "Мастер Шеф" Глинская удивила переменами во внешности за семь лет: "Взгляд стал..."
Новые COVID-сертификаты вводят в Украине, в Минздраве раскрыли подробности: "Нужно зайти в..."
На месте работали 11 бойцов ГСЧС и 4 пожарные машины. Касательно последнего, спасатели пожаловались, что из-за припаркованных во дворе автомобилей, не могли подъехать к месту ЧП.
"Поэтому, теряя время для оперативного ликвидирования огня, пожарным пришлось прокладывать магистральную линию до подъезда с горящей квартирой", - говорится в сообщении.
Спасатели обратились к жителям Днепра с просьбой думать, где они оставляют свои авто.
Напомним, что в Одессе подожгли супермаркет, разгорелся сильный пожар: видео ЧП
Еще Politeka писала, столб огня и дыма поднялся над Днепром, появились кадры мощного пожара в Киеве: "Вот это погуляли"
Также Politeka сообщала, мощный взрыв унес больше ста жизней, подробности и кадры: "Обгоревшие тела лежат на улицах"