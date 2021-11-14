Страшное событие всколыхнуло Днепр ранним утром - в пятиэтажке на втором этаже прозвучал взрыв. Спасатели рассказали детали.

Так, инцидент произошел около 6.22 часов в доме по улице Абхазской Соборного района, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По словам очевидцев, прозвучал взрыв, а затем из окон квартиры на втором этаже повалил черный дым.

В ГСЧС проинформировали, что огонь уничтожил территорию площадью 30 кв. метров, сгорели дотла домашние вещи и мебель. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили страшную находку - тело мужчины 1977 г.р. и женщины (ее данные устанавливаются).

На месте работали 11 бойцов ГСЧС и 4 пожарные машины. Касательно последнего, спасатели пожаловались, что из-за припаркованных во дворе автомобилей, не могли подъехать к месту ЧП.

"Поэтому, теряя время для оперативного ликвидирования огня, пожарным пришлось прокладывать магистральную линию до подъезда с горящей квартирой", - говорится в сообщении.

Спасатели обратились к жителям Днепра с просьбой думать, где они оставляют свои авто.

Напомним, что в Одессе подожгли супермаркет, разгорелся сильный пожар: видео ЧП

Еще Politeka писала, столб огня и дыма поднялся над Днепром, появились кадры мощного пожара в Киеве: "Вот это погуляли"

Также Politeka сообщала, мощный взрыв унес больше ста жизней, подробности и кадры: "Обгоревшие тела лежат на улицах"