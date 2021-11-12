В столичном Гидропарке вечером в четверг,11 ноября, вспыхнул пожар в ресторане на воде, в Сети появились кадры с места происшествия.
О произошедшем сообщили в ГСЧС Украины. Телекомпания "Магнолия-ТВ" опубликовала видео горящего здания. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
В ГСЧС уточнили, что пожар произошел в заливе реки Днепр на однопалубном плавучем кафе возле Венецианского моста. В Сети пишут, что речь идет о ресторане "Хутор Водограй".
В 21:16 пожар локализовали на площади 160 кв. Жертв и пострадавших нет.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Вскрылся серьезный диагноз загремевшего в больницу Павла Зиброва: "Мы не говорили об этом"
Всплыли пугающие детали гибели украинского рэпера: "Расчленяла она его живым"
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Окончание пандемии: в ВОЗ раскрыли, когда будет сделано долгожданное объявление
На месте происшествия работали 4 единицы техники и 20 пожарных.
«Это же конкуренция, 100 процентов», «Точно конкуренты», «Кому-то надо новое место?», «Замыкание электропроводки… странно. Второе заведение за месяц», «Конкурентов палят», «Вот это погуляли», «В который раз.... Печально», «Конкуренция. И как всегда, виновата лишь электрика», - пишут в Сети.
Напомним, в Киево-Печерской лавре рассказали о последствиях пожара: кадры и данные о потерпевших
Как сообщала Politeka, мощный пожар напугал киевлян, столб дыма поднялся на километры: в ГСЧС раскрыли детали происшествия
Также Politeka писала, что в Киеве разгорелся пожар в многоэтажке, кадры: "Люди заблокированы".