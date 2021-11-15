Самолет разбился во время захода на посадку, унеся с собой жизни пассажиров, однако одна девочка сумела выжить и сейчас находится в больнице.

Трагедия произошла в США, на острове Бивер-Айленд в озере Мичиган в субботу, 13 ноября. Как сообщает New York Post, двухмоторный самолет Britten-Norman перевозил людей, которые собирались купить на острове земельный участок. При заходе на посадку воздушное судно потерпело крушение.

В результате авиакатастрофы погибли пилот и трое взрослых пассажиров самолета. Однако, 11-летняя девочка, находившаяся на борту, чудом осталась в живых. Ее доставили в больницу со множественными травмами. И хотя врачи оценивают ее состояние как тяжелое, они также отмечают, что девочка стабильна.

11-летняя Лэни Пердью летела на самолете со своим отцом, который работал риелтором. В тот злосчастный день он по работе сопровождал семейную пару, планировавшую купить участок на острове под виноградник.

Жена погибшего и мать выжившей девочки рассказала, что перед крушением ее муж закрыл дочь собой. Женщина призналась, что их семья разбита горем из-за его кончины.

Напомним, человек, побывавший в космосе, разбился в авиакатастрофе.

Как сообщала Politeka, авиакатастрофа унесла жизнь известной певицы: всплыли кадры, сделанные перед трагедией.

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