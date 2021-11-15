Необычная ситуация на дороге произошла вечером 14 ноября в Киеве - поездка на такси превратилась в настоящий кошмар.

По информации ресурса "Киев. Оперативный", легковой автомобиль "Киа" попал в ДТП на ул. Елены Телиги. Водитель работал таксистом, в момент аварии в машине находилась пассажирка.

По словам женщины, которая не пострадала в результате происшествия, водителю резко стало плохо за рулем.

"В какой-то момент он отключился, машину кинуло на бордюр, а потом в столб и дерево", - говорится в сообщении.

Сразу же после этого, пассажирка вызвала "скорую помощь", но, к сожалению, прибыв на место, медики констатировали смерть таксиста. На месте работали правоохранители, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии.

Тем временем, украинцы бурно обсуждают инцидент. Многие пишут, что водители такси нередко работают на износ, подвергая себя и пассажиров опасности.

"Соболезную родным и близким... А пассажиру,👏 и храни её Господь дальше!!!"

"Очень жаль... Страшная ситуация. Люди, пожалуйста берегите себя и свое здоровье. Не изматывайте свой организм, работа - работой, но ведь всех денег не заработаешь... Предполагаю, что водитель работал сутками, во всех службах такси график 1\2. Но чтобы подзаработать люди тупо живут в машине, знаю не по наслышке"

"Не нормированный рабочий день, требование выполнения либо количества поездок, либо - кассы. Вот и результат. Для практически всех автопарков требование от водителя только одно - касса!!!! Из-за низких расценок приходиться ездить многим по 16-18 часов за рулём. Потом начинается употребление "энергетиков". Вот и умирают за рулём"

"Жесть, конечно, пассажирке было, когда водила отключился. Повезло, что она выжила"

Напомним, трагедия с женщиной на железной дороге: "Поезд "Киев-Харьков" на полном ходу..."

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