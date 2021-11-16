Такие травмы - это надо что-то страшное делать с человеком

В селе Шибалин Бережанской ТГ Тернопольской области полиция на стихийной свалке нашла труп 31-летнего жестоко убитого мужчины.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области. Замотанное в одеяло кровавое месиво случайно нашел местный житель, подумав, что это убитая свинья.

Труп был замотан в покрывало, также у него были связаны ноги. Пострадавшего было трудно опознать. Осложняло работу то, что тело пролежало на свалке почти месяц и никто не обращался к правоохранителям с заявлением о пропаже мужчины.

Судмедэксперты установили, что у умершего мужчины сломаны ребра, грудная клетка, нос, подъязычная кость, выбиты зубы, челюсть сломана в двух местах.

"Такие травмы – это недостаточно просто рукой или ногой ударить. Это надо что-то страшное делать с человеком", – отметил прокурор области Андрей Миколайчук.

Следователям удалось найти подозреваемого и задержать. Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи житель Бережан, который недавно вернулся с заработков.

Убитый встречался с 25-летней женщиной, с которой до этого жил задержанный. Подозреваемый в содеянном признался, пояснил, что конфликт возник на почве ревности - он жестоко замучил мужчину, избивая металлической трубой. Затем забросил его тело в багажник и вывез в лес, где спрятал в мусоре.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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