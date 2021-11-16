На месте гибели молодого патрульного в городе Рубежное Луганской области были обнаружены следы борьбы - трагедия случилась 16 ноября.
Тело застреленного патрульного полицейского с признаками насильственной смерти нашли в админздании. Первые детали произошедшего сообщили в Facebook Патрульной полиции Украины. Имя погибшего 24-летнего патрульного полицейского Александр Фахруддинов.
Нападающий завладел табельным огнестрельным оружием убитого сотрудника полиции.
Также правоохранители обнаружили на месте происшествия следы борьбы. Там работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники СРП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Кароль в платье с разрезом от бедра показала свой талант на грузинских "Танцах со звездами": "Холостяк" Макацария в восторге
Павлику, которого засекли в номере с "молодой любовницей" пришлось выложить правду: "Чтобы все отстали"
Похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая без комплексов показала фото из душа: "Насыщенный день"
Штраф до 5100 гривен с конфискацией: в Украине вступил в силу новый закон, подробности
Издание "Сегодня" ссылаясь на свои источники в полиции сообщило, что патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции. В здании шел ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ДБР, а также сотрудники СРП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.
Также Politeka сообщала, что жизнь украинского солдата трагически оборвалась.
Ранее Politeka писала, что жизнь 24-летнего украинца загадочно оборвалась: это уже не первый такой случай в пограничном отряде.