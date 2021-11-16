На месте гибели молодого патрульного в городе Рубежное Луганской области были обнаружены следы борьбы - трагедия случилась 16 ноября.

Тело застреленного патрульного полицейского с признаками насильственной смерти нашли в админздании. Первые детали произошедшего сообщили в Facebook Патрульной полиции Украины. Имя погибшего 24-летнего патрульного полицейского Александр Фахруддинов.

Нападающий завладел табельным огнестрельным оружием убитого сотрудника полиции.

Также правоохранители обнаружили на месте происшествия следы борьбы. Там работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники СРП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Издание "Сегодня" ссылаясь на свои источники в полиции сообщило, что патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции. В здании шел ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ДБР, а также сотрудники СРП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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