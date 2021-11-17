Под Львовом мужчина разгромил больницу. Разбил окна и повредил все двери.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице мэр Комарнивского ТГ Игр Черевичник.

"Комарновская больница под реальной угрозой. 16 ноября 2021 года мужчина совершил разбойное нападение на работников и пациентов Комарнивского больницы...", - написал Игорь Черевичник.

Инцидент произошел 16 ноября. Мужчина, разбив окно на первом этаже сумел открыть с внутренней стороны дверь и таким образом проник в больницу. Весь первый этаж разбит: разбиты двери и окна, повалены и разбиты цветочные вазоны. А дальше мужчина прошел в палаты, где также разбивал окна, как стеклянные, так и пластиковые. Избил пациентов. большинство из которых немощные женщины. Досталось и дежурному персоналу больницы. По словам главы ТГ, пострадали 8-10 человек.

Как известно, на первом этаже больницы находится терапевтическое отделение, которое закрывают на ночь. В этом в самой больнице охраны также нет. После инцидента в больнице планируют составить решетку.

По словам свидетелей, нападавший имеет психическое отклонение и уже несколько раз проходил лечение в специальных медицинских учреждениях. Как выяснили в полиции, 30-летний злоумышленник является жителем одного из окрестных сел.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного внедрения.

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