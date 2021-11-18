Несчастье произошло с детьми и взрослыми - страшная трагедия могла произойти из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

17 ноября в Хмельницкой области несмотря на то, что возгорание дома в селе Медисовка потушили хозяева дома еще до прибытия пожарных - стихия унесла жизни четырех детей в возрасте до шести лет.

Сегодня в селе Марьяновка, Винницкой области, вероятно вследствие отравления продуктами горения, погибло снова четверо детей и двое взрослых.

На данный момент не известно в каком именно населенном пункте Виннитчины произошла трагедия, также неизвестны и ее обстоятельства.

Ранее сообщалось, что страшное событие всколыхнуло Днепр ранним утром - в пятиэтажке на втором этаже прозвучал взрыв.

По словам очевидцев, прозвучал взрыв, а затем из окон квартиры на втором этаже повалил черный дым.

В ГСЧС проинформировали, что огонь уничтожил территорию площадью 30 кв. метров, сгорели дотла домашние вещи и мебель. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили страшную находку - тело мужчины 1977 г.р. и женщины (ее данные устанавливаются).

На месте работали 11 бойцов ГСЧС и 4 пожарные машины.

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