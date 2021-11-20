Автобус, в котором находилось 34 пассажира, попал в тяжелое ДТП в Нижегородской области РФ - на месте работали правоохранители, спасатели и медики.
ДТП произошло ранним утром в субботу, 20 ноября на333-м км дороги Нижний Новгород - Иваново, сообщают российские Телеграм-каналы. Предварительно, водитель автобуса не учел дорожные условия (скользкую дорогу, покрытую снегом) и мчал на большой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта в кювет.
В результате ДТП пострадали 13 человек, в больницу были доставлены 12 с легкими и средними травмами. Одну женщину зажало между пассажирскими сидениями, после освобождения ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
"Холостяк" Макацария похвастался фигуркой 19-летней возлюбленной в спортзале: "Наслаждаюсь вдвойне"
Газопровод прорвало в центре Одессы, движение заблокировано: видео с места аварии
Чмерковский из "Танців з зірками" перед отъездом из Украины поразил обращением: "Подходит к концу мое..."
Экс-возлюбленный Тины Кароль, который готовится к свадьбе, поразил сменой внешности: "И вдруг все испортил"
Известно, что перевернувшийся автобус ехал на шоп-тур. К счастью, детей в салоне не было.
Ранее мы рассказывали, что в России разбился микроавтобус с пассажирами из Донбасса. Произошло столкновение с фурой. Всего на момент аварии в микроавтобусе находилось 17 пассажиров. Два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Позднее еще один пострадавший умер в больнице.
Напомним, что пассажирский автобус взорвался на остановке, много пострадавших: кадры и детали ЧП в России
Как сообщала Politeka, автобус с пассажирами влетел в остановку, много погибших: детали и кадры трагедии в России
Также Politeka писала, что фура на скорости протаранила АЗС и грузовик: появились кадры и подробности тяжелого ДТП