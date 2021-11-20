Автобус, в котором находилось 34 пассажира, попал в тяжелое ДТП в Нижегородской области РФ - на месте работали правоохранители, спасатели и медики.

ДТП произошло ранним утром в субботу, 20 ноября на333-м км дороги Нижний Новгород - Иваново, сообщают российские Телеграм-каналы. Предварительно, водитель автобуса не учел дорожные условия (скользкую дорогу, покрытую снегом) и мчал на большой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта в кювет.

В результате ДТП пострадали 13 человек, в больницу были доставлены 12 с легкими и средними травмами. Одну женщину зажало между пассажирскими сидениями, после освобождения ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.

Известно, что перевернувшийся автобус ехал на шоп-тур. К счастью, детей в салоне не было.

В Нижегородской области перевернулся автобус с 35 пассажирами. По предварительным данным, пострадали 13 человек.



Авария произошла на 333-м километре трассы, ведущей из Ростова в Нижний Новгород.https://t.co/bol8TG1StW pic.twitter.com/jy6N00TMSb — Газета.Ru (@GazetaRu) November 20, 2021

Ранее мы рассказывали, что в России разбился микроавтобус с пассажирами из Донбасса. Произошло столкновение с фурой. Всего на момент аварии в микроавтобусе находилось 17 пассажиров. Два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Позднее еще один пострадавший умер в больнице.

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